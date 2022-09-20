Москва, 20 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В России потребность в новых автомобилях и, соответственно, автокредитовании сохраняется, пусть и в меньшем объеме, чем это было один-три года назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные Объединенного кредитного бюро о том, что в августе 2022 года количество автокредитов, выданных в РФ, выросло по сравнению с июлем, но снизилось на 59%, если сравнивать с августом 2021 года.

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«Снижение кредитных ставок по автокредитам вслед за ключевой ставкой Банка России привело к увеличению выдачи в августе, но не позволило достичь аналогичных показателей 2021 года, — констатировал Цыганов. — Причины кроются не только в сужении предложения из-за ухода части автопроизводителей из России, прекращения поставок автомашин популярных марок и пока еще только формирующейся логистикой поставок по каналам параллельного импорта из Китая и от новых для нашей страны производителей из Ирана и стран Юго-Восточной Азии».

По его словам, часть покупателей ждут стабилизации предложения и понимания рынка, часть опасаются проблем с ремонтом и обслуживанием, в том числе гарантийным.

«И что также немаловажно, часть покупателей решили воздержаться от приобретения новой автомашины, предполагая трудности с поддержанием привычного уровня жизни и перейдя к сберегательной стратегии потребления», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля физических лиц в структуре импорта автомобилей в Россию к концу первой половины 2022 года выросла до 20%.