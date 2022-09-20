Медведев оценил значимость референдумов в Донбассе
Москва, 20 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках позволят восстановить историческую справедливость, сообщил 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что они полностью меняют вектор развития России на десятилетия, «и не только нашей страны, поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер».
Именно поэтому референдумов в ДНР и ЛНР так боятся в Киеве и на Западе, именно поэтому их и необходимо проводить, заключил заместитель председателя Совета безопасности России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.
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