Таллин, , 12:03 — REGNUM

Онлайн (сс) Mediamodifier

Эстония ежегодно теряет 145 млн евро налога с оборота из-за отсутствия обмена данными с зарубежными интернет-магазинами, сообщила местная юридическая фирма Sorainen.

Исполнительный директор Союза электронной торговли Тыну Вяэт заявил изданию Postimees, комментируя данные, что сложившаяся ситуация привела к неравной конкурентной ситуации между отечественными и иностранными интернет-торговцами.

По его мнению, должны быть созданы одинаковые условия, возможности и обязанности для компаний, работающих на одном рынке. Такую позицию уже поддержали в парламенте страны.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда эстонские компании уплачивают налоги, а иностранные интернет-магазины, продающие здесь свои товары, могут не платить налог с оборота. Соответственно, нужно изменить закон, что поможет обеспечить ежемесячный автоматический обмен данными», — заявил председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Айвар Кокк.

Согласно правилам системы налога на добавленную стоимость (НДС) в Эстонии, торговцы, находящиеся за границей, должны добавить эстонский НДС к продажной цене товаров, если товары продаются конечному потребителю в Эстонии и если иностранный торговец имеет постоянное место деятельности в Эстонии, когда его оборот превышает 10 000 евро.