Москва, 20 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) обратится к иностранным государствам с просьбой направить в республику наблюдателей. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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По его словам, обращение будет направлено к государствам, которые внимательно и непредвзято следят за происходящим в республике.

«Будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ», — сказал Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».