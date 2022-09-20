Экс-глава Центризбиркома Швеции обжаловал результаты выборов
Стокгольм, 20 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Бывший глава Центральной избирательной комиссии Швеции Пер-Ола Ларссон обжаловал результаты голосования на парламентских выборах из-за возникших длинных очередей. Об этом написала газета Aftonbladet.
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Флаг Швеции
Как написано в жалобе Ларссона, на выборах должно было быть больше кабинок, чтобы избежать очередей. Ларссон считает, что процедура проведения выборов в Швеции в этом году была противозаконной, и поэтому их результаты должны быть аннулированы.
«Очень серьезно то, что людям не дали участвовать в демократических выборах», — сказал Ларссон в интервью изданию.
Центральная избирательная комиссия в настоящее время рассматривает все апелляции. Последний день подачи апелляции — 28 сентября.