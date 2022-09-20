Симферополь, 20 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Дополнительные участки для организации референдумов о вхождении в состав России Донбасса и Херсонской области возможно организовать на территории Республики Крым. Об этом сообщил 20 сентября журналистам председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Решение будет приниматься избирательной комиссией тех республик и областей, где будет проходить референдум. Это их прерогатива и они определяются, где открыть и сколько участков. Если такое решение будет принято, у нас есть возможность открыть подобные участки», — приводит словам Малышева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обращения о немедленной организации референдумов о вхождении в состав России к главам ДНР, ЛНР и руководству Херсонской области были направлены Общественными палатами республики Донбасса и Общественным советом Херсонской области.