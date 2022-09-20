Тбилиси, 20 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Злоумышленник, захвативший отделение «Банка Грузии» в Кутаиси, потребовал $2 млн. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Ограбление по

На канале опубликовали видео, на котором мужчина в маске обращается к полиции по видеосвязи через телефон одного из сотрудников.

«Котята, принесите 2 млн долларов», — сказал неизвестный.

Он одет в камуфлированную форму, на голове — балаклава с прорезями для глаз. В видео также попал один мужчина, который, вероятно является заложником.

Напомним, в 2021 году неизвестный смог скрыться из отделения «Банка Грузии» в Зугдили, получив $0,5 млн.