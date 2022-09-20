Бейрут, 20 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Правительство Ливана договорилось с Ираном о поставках нефти для преодоления энергетического кризиса в стране. Об этом 20 сентября сообщает ливанский телеканал Al-Manar со ссылкой на свои источники в ливанской делегации в Тегеране.

Танкер

По данным источников, Иран готов предоставить Ливану 600 000 тонн нефти в течение пяти месяцев. Как отмечают журналисты, ранее Иран не оказывал прямой поддержке ливанским властям и доставлял нефть своему главному союзнику в стране — партии «Хезболла».

Накануне в посольстве Ирана в Бейруте сообщили, что суда с нефтью могут добраться до Ливана в течение двух недель и прибыть в любой порт, который укажет ливанская сторона.

Ранее Ливан столкнулся с жёстким энергетическим кризисом, который вынудил местные власти ввести ограничения на продажу всех видов топлива населению.