Луганск, 20 сентября 2022, 11:50 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ и шесть бронетранспортеров, сообщили 20 сентября в Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
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