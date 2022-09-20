Донецк, 20 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В администрациях и парламентах Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 сентября началась активная проработка вопросов по проведению референдума о вхождении в состав России, заявил 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, центральные избирательные комиссии республик в состоянии максимально открыто и выверенно провести голосование, используя в том числе опыт 2014 года.

«Я думаю, здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.

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