Гваделупа, Франция, 20 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Во французском регионе Гваделупа разрушены дороги и нарушено водоснабжение из-за урагана «Фиона», сообщает Le Parisien.

skeeze Ураган

Большинство закрытых из-за стихии школ должны открыться во вторник, 20 сентября. Даты повторного открытия школ определяются коммуной. Но мэры предупредили, что без водопровода прием студентов в некоторых учреждениях будет невозможен.

Идет ускоренная процедура признания состояния стихийного бедствия. Министр, отвечающий за зарубежные дела, Жан-Франсуа Каренко должен отправиться на место в ближайшие дни.

Напомним, ранее ураган «Фиона» обрушился на Пуэрто-Рико. Ураган усилился до третьей категории, скорость ветра достигает 50 м/c.