Эрбиль, Ирак, 20 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Несколько ракет поразили деревню Бенавия в районе Хлейфан на севере Ирака. Об этом 20 сентября сообщает Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Бойцы пешмерги

По данным журналистов, инцидент произошёл в ходе военных учений курдского ополчения «Пешмерга».

Реактивные снаряды были запущены в ходе манёвров в районе горы Бани-Харир по неверным координатам.

В результате обстрела были поражены сельскохозяйственные угодья на окраинах сила, ранения получила местная жительница. Местные власти расследуют обстоятельства инцидента, с целью установить виновных.

Ранее службы безопасности Иракского Курдистана начали военные учения, вызванные ростом террористической активности в северных районах страны.