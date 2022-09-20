Москва, 20 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители Донбасса с 2014 года ждут проведения референдума о присоединении ЛНР и ДНР к России. Медлить с его проведением уже нельзя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

«С 2014 года идёт большая битва за Донбасс. Референдум необходим. Это крайне важный шаг, которого ещё не было. Были только референдумы об образовании Донецкой и Луганской Народных Республик. Крымский референдум 2014 года должен быть повторён. Люди его заждались. Переносить дальше сроки нельзя. Так как мы видим геноцид русскоязычного населения на территории б. УССР. Россия должна сделать важный и необходимый для населения Донбасса шаг», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что 19 сентября главы ЛНР, ДНР и Херсонской области высказались о перспективах проведения референдума о присоединении регионов к РФ. По их мнению, вопрос вхождения в состав России является первоочередным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России — соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Этому предшествовал проведённый 16 марта референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.