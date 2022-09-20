Донецк, , 11:21 — REGNUM Для проведения референдумов на территории республик Донбасса всё готово, сообщил 20 сентября председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит ТАСС, для проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках всё готово.

Кофман уточнил, что такая готовность существует в том числе по линии избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведение референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР поддержал Дмитрий Медведев.