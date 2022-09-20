Москва, 20 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Боевики ВСУ активизировали обстрелы по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после заявления о референдуме, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы видим активизацию [обстрелов] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мирошник добавил, что Киев и коллективный Запад боятся юридического оформления вхождения ЛНР в состав России.

«Все прекрасно понимают, что, когда это произойдет, [Киеву] и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.

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