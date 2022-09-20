Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Глава крупной строительной компании «Норманн» Владимир Смирнов предстанет перед судом в Санкт-Петербурге по делу о крупном мошенничестве и обмане дольщиков, сообщила 20 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, с 2015 по 2017 год Смирнов и его сообщники обманом привлекли средства 2,4 тыс. дольщиков. Заключив с ними договоры по возведению жилых комплексов в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области на сумму в несколько миллиардов рублей, взятые на себя обязательства компания так и не выполнила. После чего в 2019 году было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

«Фигурант заключен под стражу. В целях возмещения ущерба на имущество организации стоимостью 3,5 миллиарда рублей наложен арест», — уточнила Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.