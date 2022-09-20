Канберра, , 11:16 — REGNUM 20 сентября пять компаний, входящих или входивших в состав банковской группы AMP, были оштрафованы федеральным судом Австралии на 14,5 миллионов австралийских долларов (9,75 млн долларов США) за взимание с некоторых клиентов платы за услуги, которые не были оказаны впоследствии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), 1452 пенсионера платили за доступ к финансовым консультациям в рамках соглашения между их работодателем и AMP. Но, уйдя от работодателя, они продолжали платить взносы, не сохраняя при этом доступа к консультации.

В банке AMP признали свою ответственность по делу. Было обнаружено, что в период с июля 2015 года по сентябрь 2018 года AMP вычел комиссионные в размере сотен тысяч долларов, хотя знал, что пострадавшие клиенты сменили работу, и поэтому не могли получать финансовые консультации.

Хотя пострадавшим клиентам было возвращено вдвое больше, суд постановил, что банк AMP не расследовал системную проблему, несмотря на ряд жалоб.

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