София, 20 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В результате спецоперации представителей полиции и жандармерии Болгарии в районе города Враца на границе с Румынией были задержаны 37 мигрантов, пытавшихся незаконным образом попасть в сопредельное государство. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, правоохранители остановили на приграничном шоссе для плановой проверки грузовой микроавтобус, водитель которого попытался скрыться. В машине были обнаружены граждане Ирана и Сирии, ранее нелегально пересекшие турецко-болгарскую границу.

Нелегалы доставлены в региональный центр временного содержания беженцев. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с нелегальной иммиграцией. В течение последних двух месяцев на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границе силами пограничников, полицейских и военнослужащих Болгарии было задержано более 2,4 тыс. человек.