Москва, , 10:53 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на здание посольства России в Канаде в Оттаве поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба российского СК.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Отмечается, что ранее сотрудники российской дипмиссии сообщили о нападении на задние посольства РФ в Оттаве неизвестного с коктейлем Молотова, видеозапись произошедшего передана канадской полиции. При этом в посольстве России это происшествие считают терактом.

«Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые факты преступлений киевских нацистов против мирных жителей территории б. УССР и Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксируют и расследуют российские следователи.