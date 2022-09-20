Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На Камчатке ранним утром 20 сентября охотоведы застрелили гуляющего рядом с жилыми домами в Елизово бурого медведя, сообщили ИА «Камчатка-информ» в районной ЕДДС.

Alexas_Fotos Медведь

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В Единую дежурную диспетчерскую службу о незваном косолапом госте сообщили местные жители. Хищник бродил рядом с домом 31 по улице Ленина.

Оперативно на место выехали охотоведы и отстрелили медведя.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские врачи спасли руку 17-летнего подростка, которого на отдыхе в Абхазии укусил медведь.