Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM Ростовские врачи спасли руку 17-летнего подростка, которого на отдыхе в Абхазии укусил медведь. Об этом 19 сентября в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Медведь Pixabay.com

Инцидент случился в одном из зоопарков Абхазии. Подросток вместе с другими посетителями решил покормить дикого зверя, однако животное схватило вместе с травой его руку. Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали местные врачи, затем юный пациент был госпитализирован в отделение детской травматологии и ортопедии городской больницы №20.

«Пациент поступил с частичной ампутацией мягких тканей ногтевой фаланги, открытым переломом фаланги. Было принято решение восстановить палец кисти. Операция длилась час. Во время неё ликвидировали зараженные части и сделали пластику дефекта тканей», — уточнил Логвиненко.

Подросток уже выписан домой.