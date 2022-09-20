Бишкек, 20 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Киргизии во время конфликта с Таджикистаном было разрушено более 500 одноэтажных жилых домов и других зданий, сообщил 20 сентября начальник государственного центра подготовки спасателей МЧС республики Ырысбек Жолдошбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«По предварительным данным, в ходе вооружённых столкновений в республике были разрушены 364 жилых дома, девять соцобъектов, пять стратегических объектов, а также 149 единиц недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киргизия и Таджикистан подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира.

Читайте также: В Киргизии заявили о подписании протокола о перемирии с Таджикистаном