Москва, 20 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Референдумы в республиках Донбасса и на других освобождённых территориях б. УССР необходимо проводить, сообщил 20 сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

В личном телеграм-канале он объяснил важное значение референдумов, которое позволит, в том числе, задействовать все силы для защиты российских территорий в случае посягательства на них.

Кроме того, статус территорий после изменений в Конституции ни один из будущих руководителей России не сможет изменить.

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — написал Медведев.