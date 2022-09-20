Кампала, 20 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в центральной части Уганды, сообщает министерство здравоохранения республики.

Елена Хованская ИА REGNUM Младшие дети Window of Life по дороге в школу. Масинди, Уганда

Вирусная инфекция была выявлена у 24-летнего жителя округа Мубенде, он скончался.

«Уганда подтверждает вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в округе Мубенде в Уганде», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Вспышки Эболы в Уганде регистрировали в 2000, 2014, 2017 и 2018 годах. Первая из них была самой крупной и смертоносной. Всего было выявлено 425 случаев заражения, из них 224 оказались смертельными. В 2019 году в стране зафиксировали несколько случаев этой острой вирусной инфекции.

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