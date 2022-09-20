Москва, 20 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Американская компания Pepsico полностью прекратила производить в России напитки Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Об этом 20 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.

Mike Mozart Бутылки Pepsi

«PepsiCo Inc прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России почти через шесть месяцев после того, как американская компания заявила о приостановке продаж и производства», — говорится в материале агентства.

Также компании уточнили, что производство указанных напитков в России было приостановлено после того, как закончились все концентраты для их изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупнейший турецкий Ziraat Bank продолжает обслуживать российские карты «Мир».