Москва, 20 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Посягательство на российские территории позволит стране использовать все силы для самозащиты. Об этом сообщил 20 сентября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Er.ru Дмитрий Медведев

В личном телеграм-канале он объяснил важность проведения референдумов в Донбассе и других освобождённых территориях б. УССР.

«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — написал он.