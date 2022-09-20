Кишинёв, , 10:26 — REGNUM Оппозиционную партию «Шор», которая организовывает в Кишинёве самые крупные акции протеста, нужно запретить. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экс-депутат парламента Молдавии, лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко.

Акция протеста сторонников партии «Шор»

в Кишинёве partidulsor. md

«Давайте не будем себя обманывать: ни [Илан] Шор, ни его т. н. партия не являются оппозицией! ОПГ не может быть в оппозиции. Она либо на свободе, либо в тюрьме», — написал Петренко.

Он отметил, что в настоящее время в Молдавии есть возможность упразднить «Шор». Политик также призвал запретить её лидерам занимать политические и руководящие должности.

Петренко призвал оппозицию выступить с такой инициативой, если у правящей партии «Действие и солидарность» «не хватает политической воли». По его мнению, потом это будет поздно.

Напомним, «Шор» в сентябре начала проводить наиболее многочисленные акции протеста. 18 сентября, по данным партии, на акцию в Кишинёве вышло более 40 тыс. человек, а по данным полиции — 6 тыс. Протестующие установили 150 палаток. Илан Шор находится в Израиле он бежал из Молдавии, пользуясь сменой власти, когда его приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения за причастность к «краже миллиарда».

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