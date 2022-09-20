Монреаль, Канада, 20 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 20 сентября заявил глава WADA Витольд Банька.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Мы знаем дату слушания, поэтому нам необходимо дождаться решения, а затем уже WADA определит, что делать», — сказал Банька.

Он добавил, что WADA внимательно следит за этим вопросом.

Ранее гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что слушания по делу Валиевой пройдут в конце сентября — начале октября. Расследование РУСАДА в настоящее время завершено.