Москва, 20 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия не видит перспектив урегулирования ситуации на территории бывшей УССР политико-дипломатическим путём. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал представитель Кремля, говоря о возможности такого разрешения ситуации, его слова приводит Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Республика Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на территорию РФ получат должный ответ со стороны Москвы.