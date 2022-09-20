«Жители за. И давно» — депутат о вхождении Донбасса в состав России
Улан-Удэ, 20 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик поддерживают референдум о присоединении к России. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Оксана Бухольцева.
«Жители за. И давно. Это позволит России защищать свои границы», — прокомментировала она.
Напомним, депутат переехала недавно в Донецк и устроилась работать учителем физики в школе. Ранее она назвала предсмертной агонией укронацистов участившиеся артиллерийские обстрелы городов Донбасса со стороны ВСУ.
«В новостях один из военных сказал: «Раз наши деды не добили фашистов, значит, их добьём мы!» Ребята, добейте!» — призвала Оксана Бухольцева.
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