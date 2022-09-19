Донецк, , 21:30 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин предложил руководителю ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций и парламентов двух республик в деле подготовки референдумов о присоединении к России. Об этом Пушилин сообщил 19 сентября в своем телеграм-канале.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

По его словам, надо дать поручения силовым структурам республик, чтобы силовики ДНР и ЛНР совместно проработали вопросы безопасности таких мероприятий.

С таким заявлением Пушилин выступил после обращения Общественных палат ДНР и ЛНР провести референдумы о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации.

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