Луганск, 20 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике со стороны киевских карателей погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября в результате артиллерийского обстрела ВФУ поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло 7 мирных жителей, из которых трое детей (близнецы девочка и мальчик 2021 г. р. и девочка 2015 г. р.)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что в результате обстрела разрушено два жилых дома.