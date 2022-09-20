Бухарест, 20 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов, обрушившихся на горные регионы в уезде Арджеш (Южная Румыния), было блокировано движение на крупных автомобильных дорогах региона. Об этом 20 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Pxhere.com Горы

Согласно официальной информации, температура воздуха на соответствующих участках упала до — 3 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.

Местные подразделения горноспасателей приведены в состояние повышенной готовности. Региональные власти призвали туристов временно воздержаться от прогулок по отдаленным горным объектам.