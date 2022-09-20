Донецк, 20 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов говорит, что он уже около восьми лет выступает за референдум о присоединении Донбасса с России. В ходе проведения «Стрима освобождения» на «Малькевич LIVE» 19 сентября он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы видим, что нацисты вытворяют уже в самой Российской Федерации, мы видим, что происходит в Белгороде. Этот шаг долгожданен, он справедлив, это возвращение исторической правды».

По словам Валерия Скороходова, с проведением референдума в военном плане ничего не изменится: все равно будет тяжелейшая борьба. «Что говорить, за последние недели Европа в открытую заявила, что они хотят сделать с Россией», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 сентября, Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к главе республики Денису Пушилину с призывом незамедлительно провести референдум о вступлении ДНР в состав России. С таким же предложением выступили в ЛНР.

О том, что референдум о присоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года, известил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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