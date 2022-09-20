Донецк, , 09:37 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:13 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 9:15 мск из Орловки по Яковлевке боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм, в 9:20 киевские каратели обстреляли Минеральное, выпустив три снаряда калибра 152 мм, а в 9:15 — Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.