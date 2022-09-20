Москва, 20 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Правительство внесет в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2023–2025 годы 28 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Kremlin.ru Анатолий Артамонов

«Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября. У нас 3-го (октября) публичные слушания», — сказал сенатор в ходе заседания комитета.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел консультации с правительством по федеральному бюджету. В частности, он заявил, что устойчивый и сбалансированный федеральный бюджет позволят России последовательно решать все намеченные задачи.