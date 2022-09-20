Анкара, , 09:38 — REGNUM Турция настойчиво желает, чтобы президент России Владимир Путин и лидер киевского режима Владимир Зеленский провели встречу. Надежда на это ещё есть, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Турция — страна, соблюдающая политику баланса. Анкара выступает за то, чтобы выслушать обе стороны вместе, и это «настойчивое желание».

«Давайте соберём их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», — цитирует Эрдогана газета Yeni Şafak.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий лидер также полагает, что киевскому режиму следует занять схожую с Москвой позицию, ведь Путин стремится как можно скорее разрешить конфликт с б. УССР.

Читайте также: Эрдоган намерен добиваться урегулирования конфликта между Киевом и Москвой