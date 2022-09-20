Москва, , 09:21 — REGNUM Росавиация продлила в 11 аэропортах России режим ограничения авиасообщения. Об этом 20 сентября сообщается на сайте ведомства.

Самолет confused_me

Режим ограничения полётов впервые был введён с началом специальной военной операции России на территории бывш. УССР. С тех пор он регулярно продлевается. Новое решение распространит ограничения на период до 28 сентября.

Всего ограничены полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России. Пассажирам предлагают использовать альтернативные маршруты перелётов или выбрать другой вид транспорта.