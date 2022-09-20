Китай успешно испытал научный беспилотник Wing Loong II в горах Тибета
Лхаса, Китай, 20 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В минувшие выходные был успешно проведен первый испытательный полет разработанного в Китае беспилотника Wing Loong II для метеорологических наблюдений на Тибетском нагорье, который предоставит больше данных для защиты экологии, сообщает газета Global Times.
Развертывание большого беспилотника на Тибетском нагорье является частью проектов, инициированных Китайским метеорологическим управлением (CMA). В этом году CMA совместно с другими 16 организациями, включая Корпорацию авиационной промышленности Китая, использовала беспилотник китайского производства Wing Loong II для проведения наблюдательных испытаний на юго-западе Китая.
Испытание проводилось на заснеженном хребте Амне Мачин, расположенном в Саньцзянъюане, где находятся верховья рек Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян (Меконг). Во время испытания было сброшено 12 радиозондов для сканирования вертикальной и подстилающей поверхности атмосферы нагорья.
Успешная передача группы данных наблюдений, включая распределение облачности, структуру водяного пара, поле ветра и подстилающую поверхность в истоке трех рек, на землю означает успех первого испытательного полета китайского высокогорного крупного беспилотного летательного аппарата для метеорологического наблюдения.
Ккадемик Китайской инженерной академии и главный консультант эксперимента Сюй Сяндэ сказал, что с помощью мобильного наблюдения за большими высотными беспилотниками были получены более крупные данные вертикальных наблюдений Тибетского нагорья, что компенсирует нехватку соответствующих данных в регионе. Нагорье, известное как крыша мира, оказывает огромное влияние на изменение климата в Китае, Восточной Азии и даже во всем мире.