Донецк, 20 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка попал под обстрел артиллерии ВСУ. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Удар зафиксирован в 8:29 с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погибли десять мирных, получили ранения ещё 15 человек.