Фучжоу, Китай, 20 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Двое подозреваемых, обвиняемых в незаконной охоте и продаже охраняемого животного второго класса, были арестованы 8 сентября в уезде Дуншань провинции Фуцзянь по подозрению в создании угрозы для редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, сообщила 19 сентября местная газета Minnan Daily.

Pixabay.com Акула

В середине июля видео с приготовлением акулы, опубликованное в Интернете блогером по прозвищу «Тицзы из Наньчуна» в провинция Сычуань, привлекло большое внимание пользователей сети по всей стране. На видео двухметровую акулу разрезали на куски и приготовили различными способами, включая отваривание и приготовление на гриле. Видео также привлекло внимание местной полиции, и они немедленно провели расследование, установив, что акула была куплена в Дуншане.

После получения отчета от полиции Сычуани полицейское управление Дуншаня организовало рабочую группу для расследования этого преступления. Результаты расследования показали, что подозреваемый по фамилии Ян, местный рыбак, 10 апреля поймал акулу весом около 75 км, а затем поместил ее в холодильное хранилище на своей рыбацкой лодке для продажи. Затем другой подозреваемый по фамилии Шэн продал акулу жительнице Наньчуна по фамилии Цзинь по цене 7 700 юаней ($1097,25).

ДНК-идентификация рыбных костей Научно-исследовательским институтом рыболовства Южно-Китайского моря Китайской академии рыбохозяйственных наук показала, что акула была большой белой акулой, охраняемым национальным животным второго класса. И Янь, и Шэнь признали свое преступное поведение и выразили глубокое сожаление.