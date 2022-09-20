Берлин, 20 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В ходе своего двухдневного визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию канцлер ФРГ Олаф Шольц может договориться о поставках сжиженного природного газа для Германии. Об этом 20 сентября заявил немецкий министр экономики канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции, его слова приводит агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, подпишет контракты по сжиженному природному газу во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье», — сказал он.

Также Хабек уточнил, что с помощью таких поставок Берлин рассчитывает «закрыть дыру», прорванную отсутствием поставок природного газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неисправность внутреннего клапана на атомной электростанции Isar II в Баварии вынуждает компанию-оператора Preussen-Elektra остановить работу объекта приблизительно на неделю для устранения опасной проблемы.