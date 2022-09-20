Каракас, 20 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Возглавляемое Густаво Петро правительство левой коалиции Колумбии вернуло правительству президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро контроль над компанией Monomeros, ранее переданный Колумбии при участии оппозиционера Хуана Гуайдо. Об этом со ссылкой на посла Венесуэлы в Боготе Феликса Пласенсию 19 сентября сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

gustavopetro.co Густаво Петро

Monomeros является колумбийским дочерним предприятием венесуэльской государственной химической компании Pequiven. Предыдущее правительство Колумбии в сентябре 2021 года объявило о переходе компании под колумбийское управление. Ранее контроль над предприятием захватили менеджеры, назначенные венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо, который был признан в Колумбии временным президентом Венесуэлы.

Феликс Пласенсия «Эта злонамеренная, ошибочная, агрессивная конструкция, которая… вредила интересам венесуэльского и колумбийского народов, прекращает существование. Это конец негативного элемента, призванного навредить венесуэльскому народу, сделать ему больно и заставить страдать. Компания принадлежит венесуэльскому народу, и она возвращается под власть венесуэльского народа».

Напомним, 13 сентября Мадуро заявил, что Венесуэла примет предложение Петро выступить гарантом на переговорах между властями Колумбии и леворадикальной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО).

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Венесуэлы в сентябре 2021 года открыла расследование в отношении оппозиционера Хуана Гуайдо по делу об установлении контроля над компанией Monomeros.