Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. На Сахалине предприниматели инициировали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Рыбопромышленники предоставили 5 тонн свежей горбуши, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Из рыбы произвели консервы. Их отправят в Донбасс уже в ближайшее время.

«В это непростое время нам необходимо протянуть руку помощи людям, попавшим в беду. И я искренне рад, что такую позицию разделяют многие. Все больше островных предпринимателей и просто неравнодушных людей участвуют в сборе гуманитарной помощи, поддерживая наших соотечественников по мере своих сил», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин из донецкого Шахтёрска приехала группа из 49 детей. Ребят познакомили с островным регионом и провели спортивные мастер-классы.