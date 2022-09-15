Южно-Сахалинск, , 07:45 — REGNUM На Сахалин из донецкого Шахтёрска приехала группа из 49 детей. Ребят познакомили с островным регионом и провели спортивные мастер-классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Сахалин JukoFF

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«Ребята приехали, чтобы познакомиться с нашим островом, природой и инфраструктурой, в том числе спортивной. Мы, со своей стороны, стараемся организовать спортивный досуг, показать, какие виды спорта мы развиваем и обменяться опытом», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Для юных гостей из Донбасса провели мастер-классы по карате, боксу и футболу. Также ребята покатались на коньках и поплавали в бассейне.

«На Сахалине классно, здесь я впервые увидела море и встала на коньки», — поделилась впечатления 10-летняя каратистка Мария Николенко.

Ещё на Сахалине ребята побывают в аквапарке.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга передали помощь детским реабилитационным центрам Луганской Народной Республики.