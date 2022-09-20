Анкара, 20 сентября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Турецкие власти не собираются отчитываться перед ЕС за участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Об этом глава республики заявил в интервью телеканалу PBS.

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

Он отметил, что Анкара не подотчетна Брюсселю. При этом Эрдоган раскритиковал ЕС за то, что Турцию «сдерживали 52 года, но так и не дали приблизиться» к Евросоюзу.

Турецкий лидер также подчеркнул, что его страна «является частью мира», как и другие страны, и в связи с этим может вести переговоры со всеми. Эрдоган добавил, что в ходе общения с главами ЕС и европейских стран ни разу не слышал вопросов по поводу участия Турции в саммитах, подобных мероприятию ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему «нацелена на полноправное членство в Евросоюзе». В начале августа газета Financial Times написала о том, что Запад обеспокоен углублением сотрудничества Москвы и Анкары.