Яунде, 20 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Недавно открытая построенная китайцами автострада на юго-западе Камеруна свяжет людей и грузы с глубоководным морским портом и будет способствовать развитию местной промышленной зоны, расширению сети автострад страны, укреплению местной экономики и улучшению связей между Китаем и африканскими странами, сообщает 20 сентября газета China Daily.

Russian.news.cn Си Цзиньпин и президент Камеруна Поль Бийя

Дорога, построенная компанией China Harbour Engineering Company, открылась 29 июля. Она соединяет глубоководный морской порт Криби с национальной автомагистралью N7 Камеруна. 38,5-километровая дорога с расчетной скоростью 110 км/ч имеет шесть полос движения, причем две полосы посередине зарезервированы для будущего использования. В настоящее время ежедневный трафик дороги составляет около 600 поездок, что соответствует ожиданиям.

№Как вспомогательный объект порта, дорога также поддерживает развитие промышленных зон и интеграцию порта и города», — сказал заместитель главного экономиста CHEC Сюй Хуацзян, который также является генеральным директором Центрально-Африканского подразделения CHEC и ответственным за строительство и эксплуатацию проекта Криби — Шоссе Лолабе.

Камерун — страна с богатыми природными ресурсами, и экспорт ее горнодобывающих ресурсов является одним из основных факторов экономического роста страны. Местное правительство планирует построить новый город рядом с глубоководным морским портом Криби, чтобы увеличить экспорт промышленной и горнодобывающей продукции, такой как железо, алюминий и мазут.

Проект не только приносит пользу грузовым перевозкам, но и создает рабочие места для местного населения. В компании Cameroon Kribi-Lolabe Highway Corp, которая управляет скоростной автомагистралью, работают 86 сотрудников, из которых 78 — местные жители. Сюй сказал, что будет нанято больше местных сотрудников.