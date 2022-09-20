Наньчан, Китай, , 06:20 — REGNUM Группа иностранных специалистов завершила трехдневный тур в восточно-китайскую провинцию Цзянси, главным событием которого стало посещение всемирно известной «фарфоровой столицы» Цзиндэчжэнь, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Китайский фарфор Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Тур является частью программы Глобального диалога молодых лидеров (GYLD), которая была инициирована китайскими аналитическими центрами и предлагает платформу для обмена идеями и взаимного обучения среди молодых людей из разных стран и областей. Специалисты из восьми стран посетили несколько знаковых мест в городе Цзиндэчжэнь, в том числе Институт императорской печи Цзиндэчжэнь и комплекс промышленного наследия Таосычуань, узнав об истории изготовления керамики, древних методах ремонта фарфора и местном промышленном развитии.

«Удивительно, что Цзиндэчжэнь по прошествии тысячелетий все еще излучает очарование керамической культуры», — сказала молдавский исследователь из Vanke Urban Research Дарья Лисая .

«Город похож на старое дерево с новыми побегами, выросшее на плодородной почве керамической культуры», — сказал основатель шанхайской культурной компании Стивен Уэзерс .

Американец отметил, что ряд малых и средних китайских городов, таких как Цзиндэчжэнь, воспользовались различными возможностями, предоставленными развитием традиционной культуры, и они становятся все более открытыми и диверсифицированными.

Во время тура экспаты также посетили Уюань, красивый уезд в городе Шанжао провинции Цзянси. Они получили более глубокие знания о стратегии возрождения сельских районов Китая.