Наньчан, Китай, 20 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Группа иностранных специалистов завершила трехдневный тур в восточно-китайскую провинцию Цзянси, главным событием которого стало посещение всемирно известной «фарфоровой столицы» Цзиндэчжэнь, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Китайский фарфор

Тур является частью программы Глобального диалога молодых лидеров (GYLD), которая была инициирована китайскими аналитическими центрами и предлагает платформу для обмена идеями и взаимного обучения среди молодых людей из разных стран и областей. Специалисты из восьми стран посетили несколько знаковых мест в городе Цзиндэчжэнь, в том числе Институт императорской печи Цзиндэчжэнь и комплекс промышленного наследия Таосычуань, узнав об истории изготовления керамики, древних методах ремонта фарфора и местном промышленном развитии.

«Удивительно, что Цзиндэчжэнь по прошествии тысячелетий все еще излучает очарование керамической культуры», — сказала молдавский исследователь из Vanke Urban Research Дарья Лисая .

«Город похож на старое дерево с новыми побегами, выросшее на плодородной почве керамической культуры», — сказал основатель шанхайской культурной компании Стивен Уэзерс .

Американец отметил, что ряд малых и средних китайских городов, таких как Цзиндэчжэнь, воспользовались различными возможностями, предоставленными развитием традиционной культуры, и они становятся все более открытыми и диверсифицированными.

Во время тура экспаты также посетили Уюань, красивый уезд в городе Шанжао провинции Цзянси. Они получили более глубокие знания о стратегии возрождения сельских районов Китая.