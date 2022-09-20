Тайюань , Китай, , 06:08 — REGNUM 22-й Международный фестиваль фотографии Пинъяо стартовал в Пинъяо, объекте всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, известном своей хорошо сохранившейся древней архитектурой в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом году недельный фестиваль, посвященный теме «Мир света и тени во имя светлого общего будущего», собрал более 12 000 работ 1200 фотографов из 28 стран и регионов мира. Во время фестиваля будет представлена фотовыставка, посвященная зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Пинъяо насыщает выставку своей глубокой культурой, в то время как выставка возвращает древнему городу уникальную выставку фотоискусства», — сказал директор организационного комитета фестиваля Вэй Цзянфэн.

Основанный в 2001 году, ежегодный фестиваль привлекает фотографов из более чем 100 стран и регионов и считается важной платформой для межкультурного общения.